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    09 декабря 2020, 11:04

    Эксперт спрогнозировал биткоину повторение сценария 2017 года

    Полина Петрова

    Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий заявил, что биткоин имеет все шансы повторить график движения 2017 года. Он уточнил, что цифровая валюта может вырасти значительно выше — до 25–35 тысяч долларов, пишет Life.
    Эксперт спрогнозировал биткоину повторение сценария 2017 года

    Специалист отметил, что после повышения падение биткоина практически гарантировано. Так, сперва он может опуститься до 14–15 тысяч, далее — до 11–12 тысяч, а потом рухнет до шести–семи тысяч долларов.

    «Необязательно это произойдет очень быстро. Весь процесс снижения биткоина может занять пару месяцев. И вполне вероятно, что это будет период с января-февраля следующего года», — пояснил Хвойницкий.

    По его словам, в настоящий момент очень тяжело прогнозировать, куда именно двинется биткоин. Ситуация на крипторынке нестабильная. При этом в конце декабря однозначно можно ждать падения цифровой валюты.

    7 декабря сообщалось, что рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Впервые с 18 сентября курс европейской валюты опустился ниже 89 рублей. Курс доллара в ходе торгов вернулся к минимуму августа — 73,34 рубля.