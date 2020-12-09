Эксперт спрогнозировал биткоину повторение сценария 2017 года

Специалист отметил, что после повышения падение биткоина практически гарантировано. Так, сперва он может опуститься до 14–15 тысяч, далее — до 11–12 тысяч, а потом рухнет до шести–семи тысяч долларов.

«Необязательно это произойдет очень быстро. Весь процесс снижения биткоина может занять пару месяцев. И вполне вероятно, что это будет период с января-февраля следующего года», — пояснил Хвойницкий.

По его словам, в настоящий момент очень тяжело прогнозировать, куда именно двинется биткоин. Ситуация на крипторынке нестабильная. При этом в конце декабря однозначно можно ждать падения цифровой валюты.

7 декабря сообщалось, что рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Впервые с 18 сентября курс европейской валюты опустился ниже 89 рублей. Курс доллара в ходе торгов вернулся к минимуму августа — 73,34 рубля.