Цена биткоина достигла рекордной отметки в $21 тысяч

Стоимость биткоина второй раз за день обновила исторический максимум, превысив стоимость в 21 тысячу долларов за единицу. На долю этой криптовалюты приходится порядка 66% глобального рынка криптовалют.

По данным популярного сервиса для анализа криптовалют от компании Coinmarketcap, сейчас один биткоин стоит 21 199,16 доллара.

За сутки он прибавил в весе 8,79%. За минувшую неделю его стоимость выросла на 14,96%. Рыночная капитализация биткоина составила 394 113 732 157 долларов.

Предыдущий рекорд стоимости биткоина была поставлен также 16 декабря. Популярнейшая в мире криптовалюта, по данным 20 бирж, выросла в цене на 6,65%