25 августа 2023, 16:42
Биржевая цена бензина Аи-95 установила новый рекорд
Бензин Аи-95 рекордно подорожал до 72 тысяч рублей за тонну
Цена бензина Аи-95 превысила 72 тысячи рублей за тонну. Такие данные опубликовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Стоимость топлива обновляла рекорд три дня подряд. За 25 августа цена Аи-95 выросла на 0,99% и составила 72 458 рублей за тонну.
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Днем 22 августа цена топлива Аи-95 достигла 70 035 рублей за тонну, а бензин Аи-92 подешевел — до 61 691 рубля за тонну.
Белорусские производители 22 августа заявили, что п рекратят поставки бензина в Россию. Такое решение они связали со снижением субсидий. Из-за сокращения бюджетных выплат по демпферу операции стали невыгодными. В итоге НПЗ Белоруссии могут перенаправить топливо в другие страны.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина спрогнозировала снижение цен на бензин при условии ограничения числа его экспортеров. По ее словам, при отсутствии такого контроля стоимость топлива увеличится.
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