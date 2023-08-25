Деньги 25 августа 2023, 16:42 Биржевая цена бензина Аи-95 установила новый рекорд Бензин Аи-95 рекордно подорожал до 72 тысяч рублей за тонну Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Цена бензина Аи-95 превысила 72 тысячи рублей за тонну. Такие данные опубликовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

Стоимость топлива обновляла рекорд три дня подряд. За 25 августа цена Аи-95 выросла на 0,99% и составила 72 458 рублей за тонну.

Реклама

Днем 22 августа цена топлива Аи-95 достигла 70 035 рублей за тонну, а бензин Аи-92 подешевел — до 61 691 рубля за тонну.

Белорусские производители 22 августа заявили, что п рекратят поставки бензина в Россию. Такое решение они связали со снижением субсидий. Из-за сокращения бюджетных выплат по демпферу операции стали невыгодными. В итоге НПЗ Белоруссии могут перенаправить топливо в другие страны.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина спрогнозировала снижение цен на бензин при условии ограничения числа его экспортеров. По ее словам, при отсутствии такого контроля стоимость топлива увеличится.