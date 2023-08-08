Мир 08 августа 2023, 10:51 Белоруссия может прекратить поставки бензина в Россию — СМИ «Коммерсант»: Белоруссия может перестать поставлять России бензин из-за снижения субсидий РИА «Новости»

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Белорусское топливо может уйти из России из-за сокращения бюджетных выплат по демпферу — операции станут невыгодными для белорусских производителей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на топливном рынке.

Демпферные выплаты сократятся вдвое с сентября — изменения внесли в Налоговый кодекс. Дизельное топливо Белоруссии составляет значительную долю в биржевых продажах, хоть в последний год объем его поставок в Россию и не был слишком большим. Угроза исчезновения белорусского топлива привела к ощутимому росту оптовых цен уже сейчас, а если она реализуется в дальнейшем, это создаст дополнительную напряженность на топливном рынке, указали собеседники газеты. По их мнению, НПЗ страны могут перенаправить топливо, предназначавшееся для России, в дальнее зарубежье.

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Схему с поставками дизтоплива из Белоруссии с участием «Промсырьеимпорта» создали в прошлом году для устранения нехватки этого ресурса в России. Ранее выплаты по демпферу из российского бюджета получали только отечественные нефтеперерабатывающие заводы.