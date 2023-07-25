Общество 25 июля 2023, 14:29 Эксперт топливного рынка Бунина рассказала, что цены на бензин могут упасть, если ограничить число экспортеров

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Если Минэнерго ограничит количество экспортеров бензина, то цены могут перестать расти. Об этом изданию РИАМО сообщила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, ситуация кардинально изменится в противоположную сторону. Бунина добавила, что цены уже успели вырасти на 10%, написал сайт kp.ru.

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Такой высокой отметки на бирже (60 тысяч рублей за тонну) 92-й бензин еще не достигал, добавила эксперт. При этом она отметила, что рано или поздно будет найден механизм по снижению тарифов.