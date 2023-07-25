25 июля 2023, 14:29
Эксперт топливного рынка Бунина рассказала, что цены на бензин могут упасть, если ограничить число экспортеров
Если Минэнерго ограничит количество экспортеров бензина, то цены могут перестать расти. Об этом изданию РИАМО сообщила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
По ее словам, ситуация кардинально изменится в противоположную сторону. Бунина добавила, что цены уже успели вырасти на 10%, написал сайт kp.ru.
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Такой высокой отметки на бирже (60 тысяч рублей за тонну) 92-й бензин еще не достигал, добавила эксперт. При этом она отметила, что рано или поздно будет найден механизм по снижению тарифов.
Бензин
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