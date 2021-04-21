«„Бесплатных“ денег больше не будет». Экономист выделил два важных момента из послания Путина

Делать выводы о том, как рынки отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина, пока преждевременно. Вместе с тем глава государства в своем послании обозначил важные экономические приоритеты. Об этом «360» заявил специалист по финансовым инструментам и трейдер Вячеслав Зайченко.

Экономист отметил два важных момента в выступлении Путина.

«Относительно того, что не будет регулирования цен — я считаю, это хороший очень звонок для нашего российского рынка, что государство не будет вмешиваться. И это хорошо. <…> И самое важное, я считаю, было озвучено по поводу коммерческих кредитов, субсидирования бюджета. Инфраструктурные бюджетные кредиты — такое новшество, очень четко всем стало понятно, что „бесплатных“ денег больше не будет, что регионам нужно двигаться и зарабатывать», — сказал Зайченко.

Власти регионов должны развивать местную экономику и создавать дополнительные мотивационные вещи для жителей. Самим гражданам тоже нужно включаться в активную работу.

«Мы живем в капиталистическом государстве, у нас самая важная вещь — это доходы, развитие бизнеса. И пассивной вот этой инертности, которая, я предполагаю, еще осталась у людей после Советского Союза, что нам помогут, у нас все сложится — этого больше не будет», — сказал эксперт.

На фоне выступления Путина рубль показал небольшой рост в отношении доллара и евро. Зайченко отметил, что основная рыночная тенденция — в пользу рубля.

«Наш рубль, его стоимость к мировым валютам, формируется не только из энергоносителей, нефти, газа и так далее. Самое главное — это и импортная составляющая. Ни для кого не секрет, что в российской экономике импорт составляет большую часть, нежели экспорт. У нас дисбалансирован он. <…> Проще говоря, люди богатеют, и рубль ослабевает, как ни странно», — объяснил экономист.

Пока баланс импорта с экспортом не будет регулироваться, девальвация рубля будет продолжаться. По прогнозу экономиста, рубль к доллару не перейдет выше 81 рубля, а к евро — выше 100 рублей.

Путин в своем выступлении поручил правительству проработать механизм реструктуризации кредитов, предоставленных регионам в 2020 году для реализации мер по борьбе с пандемией. Президент заявил, что до конца 2023 года власти выделят инфраструктурные кредиты на 500 миллиардов рублей. И чем меньше долгов будет региона, тем больше кредитов он сможет получить.