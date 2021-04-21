Рубль вырос после послания Путина

Рубль показал небольшой рост после окончания обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Выступление главы государства состоялось сегодня, 21 апреля, в Москве.

Послание президента завершилось в 13:23 по московскому времени, оно длилось чуть меньше полутора часов. К 13:35 евро стоил 91 рубль (-0,53%), а доллар — 76,6 рублей (-0,22%). На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю был 76,87 рубля, а евро — 92,42 рубля.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил, что кардинальных скачков курса рубля после послания президента не стоит ожидать. Однако на курс рубля может повлиять та или иная трактовка слов лидера страны со стороны инвесторов.

Ежегодное послание к Федеральному собранию президента России Владимира Путина состоялось 21 апреля. Во время мероприятия лидер страны призвал развивать туристическую отрасль, военное образование, улучшать качество жизни жителей регионов, сообщил о поддержке семей с детьми.