Путин поручил снизить бремя долговых обязательств регионов

Правительство должно снизить бремя долговых обязательств регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил кабмину проработать предложения по повышению самостоятельности регионов до 1 июля. Об этом он сообщил, выступая с посланием Федеральному собранию.

Путин предложил заместить весь объем собственных доходов региона выше 25% бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Президент также призвал провести реструктуризацию кредитов, предоставленных регионам в 2020 году для реализации мер по противодействию эпидемии.

«Реструктуризацию надо использовать как механизм повышения самодостаточности региональных экономик», — подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что до конца 2023 года власти планируют выделить инфраструктурные кредиты на полтриллиона рублей. Чем меньше долгов будет у региона, тем больше кредитов он сможет получить.

«Мы одна страна. Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике. И реструктуризация долгов поможет расширить горизонт планирования. Давайте работать ритмично и четко. Но своевременно надо все делать. Готовить проекты, а не прибегать с картинками в правительство», — заявил Путин.

Российский лидер также поручил кабмину поскорее решить задачу с восстановлением рынка труда.