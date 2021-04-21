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    21 апреля 2021, 12:59

    Путин поручил снизить бремя долговых обязательств регионов

    Александр Блинов

    Правительство должно снизить бремя долговых обязательств регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил кабмину проработать предложения по повышению самостоятельности регионов до 1 июля. Об этом он сообщил, выступая с посланием Федеральному собранию.

    Путин поручил снизить бремя долговых обязательств регионов

    Путин предложил заместить весь объем собственных доходов региона выше 25% бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Президент также призвал провести реструктуризацию кредитов, предоставленных регионам в 2020 году для реализации мер по противодействию эпидемии.

    «Реструктуризацию надо использовать как механизм повышения самодостаточности региональных экономик», — подчеркнул глава государства.

    Президент заявил, что до конца 2023 года власти планируют выделить инфраструктурные кредиты на полтриллиона рублей. Чем меньше долгов будет у региона, тем больше кредитов он сможет получить.

    «Мы одна страна. Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике. И реструктуризация долгов поможет расширить горизонт планирования. Давайте работать ритмично и четко. Но своевременно надо все делать. Готовить проекты, а не прибегать с картинками в правительство», — заявил Путин.

    Российский лидер также поручил кабмину поскорее решить задачу с восстановлением рынка труда.