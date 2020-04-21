Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии

Российские банки оказались более готовыми к дистанционному обслуживанию клиентов по сравнению с финансовыми учреждениями в других странах. Теперь аналитики советуют банкам перевести сотрудников на удаленку и внедрить гибкие графики работы.

Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.

«В основе такого успеха лежала быстрая цифровизация бизнес-процессов, позволившая всего за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а с точки зрения безналичных платежей вывести Россию из аутсайдера в одного из мировых лидеров», — говорится в отчете BCG, который цитирует агентство экономической информации «Прайм».

Теперь перед российскими банками встанет новый вызов. Эксперты считают, что им нужно проявить больше гибкости в организации работы и цифровизовать внутренние процессы.

По мнению экспертов, выиграют те банки, которые смогут продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию.