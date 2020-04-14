Россиянам разрешили оформлять ипотеку на дому

Во время самоизоляции россияне смогут оформить ипотечный кредит на дому. Сотрудники Сбербанка будут выезжать лично к каждому клиенту. При этом все меры предосторожности строго соблюдаются.

«Сотрудники банка, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде», — сообщает Сбербанк.

Все остальные вопросы по регистрации и покупке жилья можно решить удаленно через сервис «ДомКлик». Личные встречи с сотрудниками банка не нужны для подачи заявки на ипотеку, обслуживания кредита и получения других услуг.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы люди могли решить жилищный вопрос даже в сложившихся обстоятельствах. Мы понимаем, что многие сейчас находятся в подвешенном состоянии „посередине“ сделки, и знаем, как это исправить», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Сейчас во многих регионах России действует режим самоизоляции. Жителям разрешается выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку. Исключения составляют прогулки с животными и вынос мусора.