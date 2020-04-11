Банки попросили работать с клиентами по видеосвязи

Российским банкам предложили дать право открывать счета и проводить другие операции дистанционно, по видеосвязи с клиентом. Такое письмо направил в правительство Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят ряд крупных российских кредитных организаций.

Помимо открытия счета в банке предлагается дистанционно оформлять страховку и вклады до одного миллиона рублей, подтверждая личность по паспорту и через портал госуслуг. Об этом «Известиям» рассказал замглавы НСФР Александр Наумов.

По его словам, видеосвязь сможет заменить присутствие клиента в банке. Копию паспорта сотрудники смогут сделать и по видеосвязи. Также удаленно можно будет проверить подлинность документа.

В период пандемии коронавируса для видеосвязи подойдут и паспорта, срок которых истек не более 60 дней назад, отмечают банкиры. Ранее президент Владимир Путин поручил автоматически продлить действие паспортов и других документов на три месяца из-за трудностей с их обновлением на карантине.

Банки просят ввести дистанционные услуги на срок до 1 октября 2020 года.