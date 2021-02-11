Банки увеличат лимит переводов через СБП до 150 тысяч рублей в сутки

Центробанк РФ планирует увеличить максимальную сумму перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 150 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщили на сайте банковского регулятора.

В настоящий момент суточный лимит перевода через СБП составляет 50 тысяч рублей. В соответствии с указанием ЦБ, российские банки должны скорректировать свои лимиты до 1 октября. Предполагается, что это повысит доступность переводов СБП.

Кредитные организации, подключенные к СБП, с 1 апреля 2022 года также должны обеспечить клиентам возможность оплаты услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй», разработанного НСПК.

Банк России ранее спрогнозировал снижение инфляции в 2021 году, которая ожидается на уровне 3,5-4%. В 2020 году инфляция составила 4,91%. Кроме того, в ЦБ планируют сохранить послабления для банков по кредитованию малого и среднего бизнеса, окончательное решение по этому вопросу должны принять в начале второго квартала 2021 года. Речь идет о послаблениях, связанных с резервированием залогов по кредитам, а также возможностью не проводить переоценку их стоимости.