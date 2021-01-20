Банк России пообещал снижение инфляции в 2021 году

В 2020 году инфляция в России оказалась на уровне 4,91% — итоговые цифры подсчитал Центробанк. В 2021-м ее уровень понизится: в регуляторе предположили, что она останется в диапазоне 3,5-4%.

В декабре 2020-го годовая инфляция в РФ выросла на 0,49 процентного пункта, достигнув 4,91%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ. Причина в том числе кроется в уходе из расчета низких месячных темпов роста в декабре 2019-го.

«Продолжающееся повышение инфляции в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля», — уточнил регулятор.

В Банке России не исключили, что указанные факторы могут более длительно давить на цены «на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса». Рост потребительских цен начнет замедляться при ослаблении их влияния.

Прогноз ЦБ указывает на уровень годовой инфляции в 2021 году в 3,5-4%. В дальнейшем он останется «вблизи 4%».

Эксперты считают, что повышение финансовой грамотности поможет обогнать инфляцию. Внимание россиян обратили на индивидуальные инвестиционные счета, доходность по которым может вдвое превысить рублевый вклад в банке.