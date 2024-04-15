Деньги 15 апреля 2024, 16:17 Банки США и ЕС заинтересовались заблокированными иностранными бумагами россиян «Инвестпалата»: западные фонды готовы выкупить заблокированные активы у россиян Unsplash

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Европейские, американские и британские банки и фонды хотят участвовать в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян. Об этом сообщил гендиректор «Инвестиционной палаты», занимающейся организацией торгов в рамках обмена замороженными активами, Алексей Седушкин. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что «Инвестиционная палата» взаимодействует с десятками иностранных институциональных инвесторов. Также организация работает с владельцами средств в рублях на счетах типа «С».

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«Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян», — подчеркнул Седушкин.

Он уточнил, что спрос со стороны американцев, британцев и европейцев исчисляется десятками миллиардов рублей.

По его словам, на счетах типа «С» накапливаются дивиденды от blue chips — ликвидных акции или так называемых «голубых фишек». Нерезидентам принадлежало примерно 50% акций в свободном обращении в российских «голубых фишках». Поэтому только с мая по декабрь прошлого года там могло накопиться около 450 миллиардов рублей, резюмировал Седушкин.