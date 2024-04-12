Мир 12 апреля 2024, 13:50 США предложили дать Украине займ с привлечением российских активов FT: США призвали отправить Украине деньги под залог прибыли от активов России РИА «Новости»

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Министры финансов стран G7 обсудят идею США об использовании прибыли от замороженных зарубежных активов России. Заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх предложил дать Украине кредит под залог этих денег, сообщила Financial Times.

«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины», — сказал Сингх.

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Он предложил вывести будущую прибыль от российских активов в виде облигаций или кредита, чтобы использовать в качестве залога при оформлении займа на помощь Украине. По мнению Сингха, это позволило бы использовать от 30 до 40 миллиардов евро. Идею американцев обсудят на апрельской встрече министров финансов G7.

Конгресс США по-прежнему не разморозил пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Белый дом разочаровался в республиканцах и европейских союзниках. Источник агентства Bloomberg заявил, что американские власти не придумали запасной план.