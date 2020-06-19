Банки приготовились снижать ставки по кредитам и вкладам

Кредитные организации готовы опустить ставки, но насколько и когда конкретно это случится — они не уточняют.

В ВТБ заявили, что будут улучшать условия и по ипотечным кредитам, в Сбербанке пока никак не отреагировали на новость о снижении ключевой ставки. А в Райффайзенбанке ставки по ипотеке уже скорректировали, но не уточнили, какие именно у них будут условия по вкладам.

Ранее Банк России заявил о смягчении денежно-кредитной политики — теперь ключевая ставка снижена до 4,5%. Этот показатель достиг исторического минимума — до такого уровня ставка не опускалась даже в 2014 году. Таким образом Центробанк решил поддержать экономическую активность в период пандемии.

Аналитиков обрушение ставки не удивило. По их словам, в России этого ждали давно.