    19 июня 2020, 18:35

    Банки приготовились снижать ставки по кредитам и вкладам

    Эля Данилюк

    Ряд российских банков собираются снизить ставки по кредитам и вкладам. Это может случиться из-за снижения ключевой ставки до 4,5%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей финансовых учреждений.

    Кредитные организации готовы опустить ставки, но насколько и когда конкретно это случится — они не уточняют.

    В ВТБ заявили, что будут улучшать условия и по ипотечным кредитам, в Сбербанке пока никак не отреагировали на новость о снижении ключевой ставки. А в Райффайзенбанке ставки по ипотеке уже скорректировали, но не уточнили, какие именно у них будут условия по вкладам.

    Ранее Банк России заявил о смягчении денежно-кредитной политики — теперь ключевая ставка снижена до 4,5%. Этот показатель достиг исторического минимума — до такого уровня ставка не опускалась даже в 2014 году. Таким образом Центробанк решил поддержать экономическую активность в период пандемии.

    Аналитиков обрушение ставки не удивило. По их словам, в России этого ждали давно.