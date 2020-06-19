Аналитик объяснил снижение ставки до 4,5%. Этого ждали давно

Эксперты давно ожидали, что ЦБ снизит ключевую ставку на 1%. При этом текущие ставки по вкладам и кредитам опустятся не на целый пункт, а на меньшее значение.

Об этом «360» рассказал аналитик Антон Шабанов.

Эксперты ждали это уже давно, больше месяца все говорили об этом. Разумеется, текущие ставки будут снижены, но я думаю, что не на 1% — как о вкладам, так и по кредитам на меньшее значение. Потому что понижение хотя бы на 0,5% рынок уже закладывал заранее

Аналитик отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, какое решение примет ЦБ в будущем. Оно зависит от той политики, которую Центробанк выберет в дальнейшем. В пресс-релизе, который опубликовали вместе с решением, сказано, что ЦБ будет дальше отслеживать ситуацию, и уже по ней принимать какие-либо решения.

«Однозначного намека на то, что будет обязательно снижение или рост, нет. Здесь действительно нужно как минимум в течение месяца посмотреть, как будет изменяться вся рыночная ситуация», — отметил Шабанов.

Он подчеркнул, что решение о снижении процентной ставки приняли не только из-за коронавирусного кризиса, который возник после введенных в стране ограничений во время пандемии.

«Это взаимосвязанные вещи, но вот так напрямую, на 100% такой корреляции, безусловно, нет. Вещи взаимосвязаны, это один из методов регулирования инфляции, но вот так напрямую я бы не говорил, что это связано с кризисом», — заключил аналитик.

19 июня Центробанк Росси объявил о снижении ключевой ставки до 4,5%. Впервые за пять лет она опустилась сразу на целый пункт, обновив при этом свои исторический минимум.