ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%. Так россиян поддержат из-за коронавирусного кризиса

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%. Впервые за последние пять лет снижение произошло сразу на один процентный пункт, обновив при этом исторический минимум.

Такое решение 19 июня принял совет директоров Банка России. Об этом сказано на официальном сайте Центробанка страны. В сообщении сказано, что дезинфляционные факторы стране действуют сильнее, чем ожидалось ранее. Это связано с продолжительностью ограничительных мер, которые ввели в России из-за коронавируса. При этом основная часть влияния краткосрочных проинфляционных факторов уже исчерпалось.

В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4% Центробанк России.

Снижая ставку, Центробанк поддерживает экономическую активность в период пандемии коронавируса — из-за ограничительных мер в стране она замедлилась.

Впервые за последние пять лет снижение произошло сразу на один процентный пункт. 4,5% годовых —рекордно низкий исторический минимум, до такого уровня ставка не опускалась даже в 2014 году. При этом Центробанк подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, а также ряда других факторов.