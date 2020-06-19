ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%. Так россиян поддержат из-за коронавирусного кризиса
Такое решение 19 июня принял совет директоров Банка России. Об этом сказано на официальном сайте Центробанка страны. В сообщении сказано, что дезинфляционные факторы стране действуют сильнее, чем ожидалось ранее. Это связано с продолжительностью ограничительных мер, которые ввели в России из-за коронавируса. При этом основная часть влияния краткосрочных проинфляционных факторов уже исчерпалось.
В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%Центробанк России.
Снижая ставку, Центробанк поддерживает экономическую активность в период пандемии коронавируса — из-за ограничительных мер в стране она замедлилась.
Впервые за последние пять лет снижение произошло сразу на один процентный пункт. 4,5% годовых —рекордно низкий исторический минимум, до такого уровня ставка не опускалась даже в 2014 году. При этом Центробанк подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, а также ряда других факторов.