Банки из санкционного списка выпустили совместное обращение к клиентам

Подпавшие под санкции «Сбер», ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» продолжают выдавать наличные без ограничений. Кредитные организации взаимодействуют с ЦБ для обеспечения бесперебойной работы, следует из опубликованного ими совместного заявления.

«Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. <…> Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно», — говорится в сообщении.

Банки подчеркнули, что обладают достаточной ликвидностью и «готовы к различным сценариям». Клиентов призвали не совершать «необдуманные действия» и для принятия финансовых решений ориентироваться на информацию официальных сайтов, горячих линий и сотрудников банков.

Страны ЕС договорились о введении второго пакета санкций в ночь на 25 февраля в связи с действиями России на Украине: утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. Во второй пакет ЕС впервые включил финансовые ограничения, которые, как предполагается, лишат страну доступа к важным рынкам капитала.

Санкции вступят в силу после формального одобрения Советом ЕС и опубликования.

По данным ЦБ РФ, на территории РФ по-прежнему можно пользоваться картами всех платежных систем. Клиенты кредитных организаций, на которые распространяются «блокирующие» санкции США (банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия»), не смогут расплачиваться картами за границей. Кроме того, ими не получится оплачивать услуги в онлайн-магазинах и агрегаторах, которые зарегистрированы в поддерживающих санкции странах. Карты этих банков также нельзя использовать с сервисами Apple Pay, Google Pay.