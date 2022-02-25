Карты подпавших под санкции банков будут работать в РФ без ограничений

На территории РФ по-прежнему можно пользоваться картами всех платежных систем: оплачивать товары и услуги, осуществлять переводы и операции через банкоматы. Карты, выпущенные подпавшими под санкции банками, также работают и будут работать в России без ограничений, сообщили на сайте Центробанка. Все средства на счетах клиентов сохранены и доступны в любое время.

Банк России и правительство Российской Федерации готовы оказать необходимую поддержку банкам, в отношении которых объявлены санкции. Это касается Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Финансовая корпорация „Открытие“», Промсвязьбанка, АО «АБ „Россия“». По данным ЦБ РФ, все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций.

Однако клиенты подпавших под «блокирующие» санкции США банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не смогут расплачиваться картами за границей. Кроме того, ими не получится оплачивать картами услуги в онлайн-магазинах и агрегаторах, которые зарегистрированы в поддерживающих санкции странах. Кроме того, карты этих банков не смогут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay.

В связи с действиями России на Украине США, Евросоюз и ряд стран мира ввели новые санкции, включающие ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку. Экс-премьер-министр Италии, бывший глава Еврокомиссии Романо Проди в интервью газете Corriere della Sera отметил, что санкции в отношении России дорого обойдутся самой Европе.