У банков появились сложности с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Председатель ассоциации Виктор Достов пояснил, что «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках».

Президент Владимир Путин поручил ранее автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав, других документов не менее чем на три месяца. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — заявил президент.

Однако пока по поводу работы с просроченными паспортами нет ни законов, ни решений правительства, ни указаний Банка России. Без соответствующих распоряжений на уровне правительства или ЦБ банки не могут изменить механизм обслуживания клиентов с просроченными паспортами, и поэтому продолжают требовать от них действующий документ. В связи с этим, как пояснил Достов, уже начали поступать жалобы от клиентов.

Проверять личность клиента перед исполнением поступающих от них поручений банки обязаны по антиотмывочному законодательству, отметил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Существующий порядок изменить можно на уровне ЦБ путем издания соответствующего акта, объяснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Этот акт определит временный порядок идентификации клиента (к примеру, с помощью других документов, удостоверяющих личность). Еще один вариант — решение правительства, которое может установить особый порядок обмена и сроков действия паспорта.

Пока же некоторые банки с 15 апреля вводят решения для обслуживания клиентов по другим документам.