Срок действия паспортов и водительских прав в России автоматически продлят

Президент назначил кабинет министров ответственным за то, как все это будет происходить.

«Прошу правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других документов не менее чем на три месяца. <...> Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — заявил Владимир Путин.

Также президент успокоил россиян, напомнив, что страна не раз проходила через серьезные испытания. «И печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу, коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо вам», — сказал Путин.

Сейчас в России общее число зараженных коронавирусом достигло 8672 человек, инфекцию нашли практически во всех регионах.