Срок действия паспортов и водительских прав в России автоматически продлят
Россиянам сейчас не до бюрократических формальностей. Поэтому срок действия всех личных документов необходимо продлить автоматически. Об этом заявил Владимир Путин во время видеосовещания с губернаторами.
Президент назначил кабинет министров ответственным за то, как все это будет происходить.
«Прошу правительство отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других документов не менее чем на три месяца. <...> Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — заявил Владимир Путин.
Также президент успокоил россиян, напомнив, что страна не раз проходила через серьезные испытания. «И печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу, коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо вам», — сказал Путин.
Сейчас в России общее число зараженных коронавирусом достигло 8672 человек, инфекцию нашли практически во всех регионах.