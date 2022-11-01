Банк «Тинькофф» заявил о своих правах на бренд организации | 360°

Деньги 01 ноября 2022, 13:03 Банк «Тинькофф» заявил о своих правах на бренд организации Банк «Тинькофф»: права на бренд принадлежат кредитной организации РИА "Новости"

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Представители банка «Тинькофф» отреагировали на слова бизнесмена Олега Тинькова, который анонсировал отзыв бренда. В компании рассказали, что все юридические права на название принадлежат кредитной организации, сообщил ТАСС.

«Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат „Тинькофф банку“», — подчеркнули в представители организации.

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Во вторник днем Олег Тиньков сообщил, что начинает процесс отзыва бренда у российского банка. По словам бизнесмена, кредитной организацией теперь управляют другие люди, поэтому ее стоит переименовать. Ранее он осудил проведение спецоперации, покинул страну и отказался от гражданства России.

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На ситуацию вокруг Тинькова обратил внимание сенатор Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он написал, что все владельцы стратегических и социально значимых предприятий должны определиться со своей позиции по СВО.

Олег Тиньков уехал из России в начале мая. Он заявлял, что заберет с собой бренды Tinkoff и La Datcha. Однако уже тогда в банке «Тинькофф» отмечали, что права на название принадлежат исключительно кредитной организации.