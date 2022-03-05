Россиянам рассказали, как сохранить свои сбережения

В период столь напряженной ситуации в мире россиянам стоит вкладывать свои средства в недвижимость. Такой информацией поделился риелтор Ярослав Кобаладзе. Об этом сообщили «Известия».

С помощью недвижимости средства можно зафиксировать и таким образом избежать риска деноминации (уменьшения стоимости денежных знаков). При этом хранить средства в иностранной валюте Кобаладзе не советует. Он отметил, что такой способ является самым небезопасным. Об этом сообщило ИА НСН.