Поддержать людей и бизнес. ЦБ сможет ограничивать банкам операции и сделки на полгода

Центробанк получил возможность «на срок не более шести месяцев» ограничивать банкам и некредитным финансовым организациям сделки и операции для обеспечения финансовой стабильности. В закон «Об организации страхового дела в РФ» вносятся изменения. Новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, содержит комплекс социально-экономических мер поддержки людей и бизнеса в условиях санкций.

«До 31 декабря 2022 года в целях обеспечения финансовой стабильности Банк России на срок не более шести месяцев вправе решением комитета банковского надзора или комитета финансового надзора приостанавливать (ограничивать) проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок, устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на индивидуальной основе, вводить иные показатели деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе на индивидуальной основе», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Закон разработан с целью защиты национальных интересов России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Ранее, 1 марта, Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки государственной экономики. С 2 марта из РФ запрещено вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов и «рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», пишут «Известия».