Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 1%

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1% — до 6,5% годовых. Это уровень декабря 2019 года. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

По оценкам ЦБ, во втором квартале российская экономика вернулась к показаниям допандемического уровня. Но на рост инфляции повлиял повышенный спрос, который оказалось сложно удовлетворить из-за малых возможностей наращивания выпуска товаров. Предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки.

В июне темпы роста потребительских цен снизились по сравнению с маем, но все еще остаются высокими. Годовая инфляция выросла до 6,5% и остается на этом уровне.

Решение о повышении ключевой ставки должно остановить рост цен и вернуть инфляцию к уровню в 4%.



По прогнозу Банка России, в конце 2021 года уровень инфляции составит от 5,7 до 6,2%. С учетом проводимой регулятором политики в 2022 году годовая инфляция снизится до 4—4,5% и в дальнейшем останется на этом уровне.

Банк России отметил, что условия для получения кредитов остаются достаточно мягкими, поэтому выдача займов продолжает расти. Однако в ближайшее время ставки по кредитам и депозитам должны вырасти. Решение ЦБ об увеличении ключевой ставки подстегнет банки для изменения условий по вкладам и займам.

Экономическая активность населения продолжает расти. Восстановился сектор оказания услуг. Значительно вырос спрос на рабочую силу. Некоторые сектора столкнулись с дефицитом сотрудников.

Также поддержку российской экономике оказывает высокий внешний спрос. Цены на мировых товарных рынках остаются вблизи многолетних максимумов.

С учетом такой ситуации и решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти рост внутреннего валового продукта в 2021 году составит 4—4,5%.