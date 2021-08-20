Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки

Ключевая ставка может снизиться в начале 2022 года, а к июню цифры могут откатиться к 6%. Об этом заявили аналитики Ситибанка в заметке «Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку?».

Как пояснили «Ведомости», сделать такой вывод о ключевой ставке позволяют июльские данные об увеличении потребительской стоимости. Цены показывают падение инфляционного давления, отмечается в исследовании.

Центробанк зафиксировал уменьшение годовой инфляции в июле на 0,04 п. п. Значение снизилось до 6,46%. Ранее Росстат заявил о недельной дефляции в 0,01% за период с 10 по 16 августа. Это уменьшение стоимости стало третьим с начала года. С начала августа дефляция составила 0,03%.

По словам аналитиков финансовой организации, существует несколько признаков того, что в этом году показатель инфляции уже преодолел пиковые значения. В дальнейшем инфляция продолжит снижаться. Сейчас инфляция в годовом выражении составляет 6,4%. Но к концу года цифра может снизиться до 5,7%. К июню показатель может откатиться к 6%.