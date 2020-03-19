Курсы доллара и евро растут с пугающей скоростью. Когда это прекратится?

Последние дни курсы валют подскакивают вверх, а рубль продолжает сдавать позиции. Во всем виноваты коронавирус и уменьшение цен на нефть. Ситуация может измениться уже через пару месяцев.

«В целом главный фактор [ослабления рубля], безусловно, — это критические изменения цен на нефть и опасения, что они будут падать и дальше», — пояснил «360» президент ассоциации профессиональных участников финансового рынка ACI Russia, начальник дилингового центра Металлоинвестбанка Сергей Романчук.

Уже сейчас цена не нефть находится на таком уровне, что не позволяет большинству производителей быть прибыльными и инвестировать в новые месторождения. Скорее всего, предложения нефти будут постепенно сокращаться, считает эксперт.

«Другое дело, что все эти изменения на физическом рынке нефти происходят за месяцы как минимум. Цены меняются гораздо быстрее в силу того, что прогнозируют, что будет и в силу баланса спроса и предложения на рынке», — продолжил Романчук.

Все это происходит на фоне проседания рынка из-за коронавируса и отмены сделки ОПЕК+. Некоторые специалисты и вовсе говорят, что стоимость нефти может быть и отрицательной в том смысле, что нужно будет еще приплачивать тем, кто ее будет покупать. В ближайшее время цена может стать любой, достигнув и 20 долларов за баррель, и 15 долларов.

«Другое дело, что на горизонте одного-двух лет, конечно, цены на таком уровне остаться не смогут, потому что добыча нефти станет нерентабельной для очень большого количества нефтяных компаний», — подчеркнул эксперт.

Ситуация может измениться через пару месяцев, когда ученые получат вакцину от коронавируса или определятся с лечением.

«Наверное, ожидаем, что после того, как ситуация с коронавирусом будет купирована как-то, мир перейдет от более жестких карантинных мер к более мягким. Это создаст надежду на повышение спроса на рынке нефти, соответственно, нефть, может быть, воспрянет», — сказал Романчук.

По его словам, при текущих ценах на нефть такое значение курса оправданно. На горизонте нескольких месяцев, если стабилизируется ситуация с коронавирусом, то и цены на нефть возрастут, и доллар вернется ближе к 70 рублям.

Утром 19 марта на открытии торгов доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89. Нефть же начала падать после провала сделки участников ОПЕК+. Переговоры экспортеров нефти прошли 6 марта и закончились выходом России из договора.