Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор

Российские банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на удаленную работу из-за вспышки COVID-2019.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В ассоциации подтвердили факт его отправки. Центробанк, в свою очередь, обещал изучить предложения банковского сообщества.

Послабления кредитные организации называют дополнительными мерами для снижения негативного влияния на финансовый рынок. Некоторые банки уже частично перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Сначала об изменениях в рабочем процессе объявили ВТБ и Газпромбанк. В Россельхозбанке даже организовали оперативный штаб по предотвращению распространения нового коронавируса.

Также своих сотрудников частично перевили на удаленную работу Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, «Открытие», МКБ и Росбанк.