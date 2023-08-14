Деньги 14 августа 2023, 20:48 Центробанк сообщил о росте годовой инфляции ЦБ: годовая инфляция в РФ продолжит повышаться и составит 5-6,5% к концу года

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Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам года она составит 5-6,5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Банк России.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года», — сообщили в регуляторе.

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Согласно ожиданиям ЦБ, годовая инфляция в 2023 году будет составлять 5-6,5%. К показателю 4% инфляция вернется в 2024 году.

За последний квартал потребительские цены увеличивались со скоростью 0,61% в месяц. В годовом выражении это соответствует росту на 7,6%.

Ранее Центробанк заявил, что курс доллара выше 100 рублей не угрожает финансовой стабильности России.

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что причиной ослабления рубля и ускорения инфляции стала мягкая денежно-кредитная политика. По его мнению, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. При этом у Центробанка есть все возможности для нормализации ситуации.