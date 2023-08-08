Деньги 08 августа 2023, 07:36 Байден в тупике. Сделка ОПЕК+ помешала ему пополнить рекордно истощенные стратегические запасы Asharq Al-Awsat: сделка ОПЕК+ для регулирования цен на нефть загнала Байдена в тупик РИА «Новости»

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США не смогли пополнить стратегические запасы нефти из-за цен, которые на них установили. Сделка ОПЕК+ сорвала планы президента Джо Байдена и завела его в тупик, сообщило саудовское издание Asharq Al-Awsat.

«Администрация поставила себя в затруднительное положение с точки зрения нефти, когда решила снова отложить планы по пополнению стратегических нефтяных запасов», — заявил автор статьи.

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Белый дом снова отложил закупку нефти для пополнения стратегического резерва из-за слишком высоких цен. В Саудовской Аравии отметили, что американская администрация упустила момент, когда в начале 2023 года нефть стоила около 60 долларов за баррель. Странам ОПЕК+ невыгодно допускать снижение цен, и в конце концов из-за собственного просчета, предположил журналист, США придется купить черное золото дороже 80 долларов.

Америка сильно зависит от нефти. Ее стратегический резерв сократился до рекордно низких за 40 лет объемов — 347 миллионов ​​баррелей при общей емкости 714 миллионов. На заполнение резервуаров уйдут годы и много денег.

Члены ОПЕК и ОПЕК+ в июне договорились продолжать сокращать добычу нефти. В России заявили, что условия сделки выполнили более чем на 100%.