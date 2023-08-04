Мир 04 августа 2023, 16:52 Страны ОПЕК+ выполнили в июне условия сделки более чем на 100% Вице-премьер Новак: страны ОПЕК+ выполнили в июне условия сделки более чем на 100% РИА «Новости»

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Россия продолжила полностью выполнять условия ОПЕК+. Страны-участницы в течение июня реализовали соглашение по сокращению добычи нефти на более чем 100%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета.

«Очередное заседание министерского комитета прошло <...>, оценили исполнение соглашения за июнь месяц. Оно на высоком уровне, больше 100%», — подчеркнул Новак.

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Вице-премьер указал, что участники совещания одобрили продление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией на миллион баррелей в сутки и решение российской стороны взять обязательства по сокращению экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки до конца сентября.

В ОПЕК+ также подтвердили достигнутые на встрече 4 июня договоренности до конца 2024 года. Следующая встреча министерского мониторинга состоится 4 октября.

В июне Новак сообщил, что Россия продолжит сокращать поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю в феврале.

Президент Владимир Путин продлил запрет на продажу российской нефти по потолку цен до конца года.