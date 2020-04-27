    27 апреля 2020, 14:10

    «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая

    Андрей Иванов

    «АвтоВАЗ» объявил об остановке конвейера почти на три недели. Все рабочие получат две трети зарплаты за время простоя предприятия.
    «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая

    «Должны были бы выйти [на работу] с 12 мая, но теперь с 12 по 15 мая тоже будет простой — и выйдем 18 мая, после субботы и воскресенья», — рассказал «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев.

    Он отметил, что такое решение руководство приняло в связи с майскими праздниками и с планировавшимся еще с 2019 года корпоративным отпуском. После вторых майских в череду выходных вставят четыре дня простоя. Начиная с 28 апреля будут работать только первые смены, а 29 и 30 апреля производство остановят полностью.

    Ранее «АвтоВАЗ» на фоне пандемии коронавируса объявил нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля. В начале этого месяца автоторговая компания «Авилон» подсчитала, что предприятие подняло цены на свои машины на 1%.

    В рамках мер безопасности на фоне распространения нового вируса многие российские предприятия временно закрылись, а людей отправили на самоизоляцию.

    По состоянию на 27 апреля, российские медики зафиксировали 87 147 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 794 инфицированных.