«АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая

«АвтоВАЗ» объявил об остановке конвейера почти на три недели. Все рабочие получат две трети зарплаты за время простоя предприятия.

«Должны были бы выйти [на работу] с 12 мая, но теперь с 12 по 15 мая тоже будет простой — и выйдем 18 мая, после субботы и воскресенья», — рассказал «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев.

Он отметил, что такое решение руководство приняло в связи с майскими праздниками и с планировавшимся еще с 2019 года корпоративным отпуском. После вторых майских в череду выходных вставят четыре дня простоя. Начиная с 28 апреля будут работать только первые смены, а 29 и 30 апреля производство остановят полностью.

Ранее «АвтоВАЗ» на фоне пандемии коронавируса объявил нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля. В начале этого месяца автоторговая компания «Авилон» подсчитала, что предприятие подняло цены на свои машины на 1%.

В рамках мер безопасности на фоне распространения нового вируса многие российские предприятия временно закрылись, а людей отправили на самоизоляцию.

По состоянию на 27 апреля, российские медики зафиксировали 87 147 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 794 инфицированных.