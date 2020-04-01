Машины LADA стали дороже из-за пандемии

Коронавирус уже серьезно навредил всем сферам жизни и экономики. Иномарки в России стали дорожать на фоне обрушения рубля. Теперь и АвтоВАЗ поднял цены на свои машины. Пока на 1%.

Как сообщило РИА «Новости» в компании, на автомобильном рынке среди его игроков это лишь «маленькая корректировка». Автоэксперты рассказали агентству, что машины иностранных марок начали постепенно дорожать на фоне ослабления рубля к доллару и евро.

Автомобили Renault сейчас подорожали на 1,14%, на популярные модели Volkswagen теперь цена поднялась от 17 до 90 тысяч рублей. Kia подняла цену на 1%, а Peugeot и Citroen — на 2%.

Рубль обрушился на фоне общего ослабления мировой экономики и падения спроса на нефть, а это происходит из-за эпидемии, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. Страны позакрывали свои границы и прервали авиасообщение с миром. Власти бросили все силы на борьбу с распространением вируса, которым за три месяца уже заразились 882 тысячи жителей Земли. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 44 тысячи человек. В России по состоянию на 1 апреля выявили 2777 инфицированных.