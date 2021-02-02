Апрельская нефть Brent прибавила 2,4% в цене
Об этом стало известно из данных Лондонской фондовой биржи, поскольку они опубликовали данные изменения на своем официальном сайте.
На 2,6% поднялась стоимость нефти WTI с поставками на март. Ее цена на данный момент составляет 53,55 доллара за баррель. Растущие цены связывают с невысоким ростом количества добываемой нефти в странах ОПЕК.
ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобытчиками, чтобы контролировать квоты по добычи нефти. В составе ОПЕК 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14% мировой нефтедобычи).
Саудовская Аравия объявила о снижении добычи по собственному решению. Заданному примеру планируют последовать еще несколько государств из списка стран-участниц содружества.