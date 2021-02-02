Апрельская нефть Brent прибавила 2,4% в цене

Нефть Brent за апрель стала стоить дороже на 2,4% — до 56,35 доллара за баррель. Некоторые из стран ОПЕК объявили снижении добычи нефти, часть планирует последовать данному примеру.

Об этом стало известно из данных Лондонской фондовой биржи, поскольку они опубликовали данные изменения на своем официальном сайте.

На 2,6% поднялась стоимость нефти WTI с поставками на март. Ее цена на данный момент составляет 53,55 доллара за баррель. Растущие цены связывают с невысоким ростом количества добываемой нефти в странах ОПЕК.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобытчиками, чтобы контролировать квоты по добычи нефти. В составе ОПЕК 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14% мировой нефтедобычи).

Саудовская Аравия объявила о снижении добычи по собственному решению. Заданному примеру планируют последовать еще несколько государств из списка стран-участниц содружества.