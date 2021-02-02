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    02 февраля 2021, 08:37

    Апрельская нефть Brent прибавила 2,4% в цене

    Гора Орлов

    Нефть Brent за апрель стала стоить дороже на 2,4% — до 56,35 доллара за баррель. Некоторые из стран ОПЕК объявили снижении добычи нефти, часть планирует последовать данному примеру.
    Апрельская нефть Brent прибавила 2,4% в цене

    Об этом стало известно из данных Лондонской фондовой биржи, поскольку они опубликовали данные изменения на своем официальном сайте.

    На 2,6% поднялась стоимость нефти WTI с поставками на март. Ее цена на данный момент составляет 53,55 доллара за баррель. Растущие цены связывают с невысоким ростом количества добываемой нефти в странах ОПЕК.

    ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобытчиками, чтобы контролировать квоты по добычи нефти. В составе ОПЕК 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14% мировой нефтедобычи).

    Саудовская Аравия объявила о снижении добычи по собственному решению. Заданному примеру планируют последовать еще несколько государств из списка стран-участниц содружества.