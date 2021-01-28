МВФ опубликовал прогноз цен на нефть в этом году

Опубликован доклад Международного валютного фонда о ценах на нефть в этом году. Повышенные ожидания базируются на прогнозируемом восстановлении мировой экономики.

Как сообщает oilcapital.ru, новый прогноз МВФ предусматривает среднюю мировую цену на «черное золото» в 50,03 доллара за баррель, что на 3,3 доллара выше, чем было озвучено ранее. Согласно оценкам МВФ, в среднем нефть в прошлом году торговалась по цене 41,29 доллара за баррель.

Но, даже при ожидаемом росте цен на нефть, они все равно будут заметно ниже, чем в 2019 году. По прогнозу МВФ, в будущем году нефть будет торговаться по цене 48,82 доллара за баррель.

В МВФ также прогнозируют рост российского ВВП.