Нефть Brent подорожала до $57 впервые почти за год

Нефть сорта Brent с поставками в марте превысила отметку в 57 долларов за баррель. Это произошло впервые с конца февраля 2020 года.

По состоянию на 4:30 мск баррель Brent на бирже ICE стоил 57,11 доллара, прибавив 2,6% к уровню предыдущего закрытия торгов.

Баррель сорта WTI с поставкой в феврале торговался по 53,71 доллара, прибавив 2,8% к уровню вчерашнего закрытия.

В начале января страны ОПЕК+ согласовали параметры сделки по сокращению нефтедобычи на февраль и март. России и Казахстану разрешили увеличить производство, а Саудовская Аравия дополнительно уменьшит добычу.

Россия увеличит нефтедобычу на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале и еще на столько же в марте. В феврале российские компании смогут выкачивать по 9,18 миллиона баррелей нефти в сутки, в марте — по 9,25 миллиона баррелей.

Согласно данным Росстата, в 2020 году бензин Аи-95 подорожал на российских заправках на 2,4%, Аи-92 — на 2,1%, дизельное топливо — на 1,6%. Средняя инфляция за год составила 4,9%.