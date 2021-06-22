Квартир с обременением стали продавать больше на 20%

На российском рынке недвижимости выросло число квартир с обременением. Количество такого жилья увеличилось на 20%, а среди ограничений оказались ипотека и маткапитал. Об этом сообщил глава направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов.

По словам Панова, в июне количество квартир с обременением увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В основном речь идет об ипотечном жилье и квартирах, купленных с использованием маткапитала, отметила газета «Известия».

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая добавила, что на рынке встречается недвижимость, купленная в рассрочку с договором доверительного управления или пожизненной ренты. Еще в списке обременений может быть арест имущества.

«Увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения», — пояснила управляющий партнер.

Она добавила, что в 2020 году немало людей потеряли работу и возможность выплачивать ипотеку. Панов подчеркнул, что еще одной причиной стал рост продаж квартир. Многие россияне приобретали жилье в новостройках по программе льготной ипотеки, избавляясь от старой недвижимости.