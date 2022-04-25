Карты UnionPay захотели выпускать еще больше российских банков

Заявки на выпуск карты платежной системы UnionPay китайская компания может рассматривать на протяжении двух-трех месяцев. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные экспертов. В свою очередь, российские банки рассчитывают начать эмиссию в третьем квартале текущего года.

По данным издания, выпускать пластик UnionPay готовятся Росбанк, «Ак-Барс» и банк «Хоум Кредит». По мнению экспертов, китайская компания опасается более активно сотрудничать с российскими кредитными организациями из-за риска вторичных санкций. Из-за этого там могут намеренно задерживать одобрения обращений.

Также стало известно, что часть западных ретейлеров уже отказываются принимать карты, выпущенные российскими банками. Это нарушение правил международной платежной системы, однако она не предпринимает никаких активных действий

Сейчас карты китайской платежной системы оформляют в 10 российских кредитных организациях, включая РСХБ, ГПБ, «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье».

В качестве альтернативного варианта россияне могут открыть банковский счет в Казахстане, Армении, Кыргызстане или Узбекистане. Там гражданам РФ могут выпустить Visa или Mastercard.