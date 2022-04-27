Visa заявила о потере $60 млн после ухода из России

Чистая прибыль американской компании Visa Inc. составила более семи миллиардов долларов по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года. При этом свои убытки от ухода из России она оценила в 60 миллионов долларов.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — заявила компания в своем отчете.

Еще 25 миллионов долларов Visa Inc. направила на поддержку сотрудников в России и на Украине. В итоге убытки компании составили 60 миллионов долларов. Чистая прибыли по итогам полугодия выросла на 24%, составив 7,606 миллиарда долларов.

Visa и MasterCard сообщили о своем уходе с российского рынка в начале марта. Причиной стало начало проведения спецоперации на Украине. Как уточнила Visa в отчете, компания больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности. Россиянам предложили перейти на карты «Мир» и UnionPay.