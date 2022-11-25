Деньги 25 ноября 2022, 07:47 Американцы поддержали решение «Газпрома» прекратить перекачивать газ через Украину Читатели Breitbart призвали Россию из-за воровства перестать поставлять газ через Украину РИА «Новости»

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«Газпром» пригрозил перестать перекачивать газ через Украину из-за того, что он доходит до получателя — Молдавии — не в полном объеме. Читатели американского сайта Breitbart поддержали это решение.

Поставки по последнему оставшемуся газопроводу в Европу могут прекратить 28 ноября из-за того, что Украина оставляет себе часть топлива. Читатель с ником Reakcionar напомнил, что именно Россия поставляет в Европу 44% газа, а Украина повышает тарифы на его прокачку. Он обвинил европейских политиков в том, что они поддерживают киевский режим за счет своих граждан.

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Fred c Schwartz посоветовал европейцам строить реакторы, чтобы жить без газа. Your Huckleberry ответил, что природный газ используют не только для обогрева — он нужен еще и в сельском хозяйстве.

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Интернет-пользователь Lepantzeus заявил, что поставки нужно было прекратить сразу после того, как президент США Джо Байден взорвал «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее в Молдавии прокомментировали пропажу газа. Глава «Молдовгаза» Вадим Чебан заявил, что его специально оставили на Украине.