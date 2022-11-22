22 ноября 2022, 15:22
«Газпром» заявил, что предназначенный для Молдавии газ доходит в страну не полностью
«Газпром» зафиксировал «оседание» на Украине газа для Молдавии
Газ, который Россия поставляет в Молдавию через Украину, доходит до Кишинева не полностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Газпром».
«„Газпром“ фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией „Молдовагаз“», — отметили в публикации.
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Объем газа, который «Газпромом» подает на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает передаваемый на границе украинско-молдавской границе физический объем.
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Российская госкомпания сообщила, что с утра 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» «для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», если транзитный дисбаланс через украинскую территорию сохранится.
По данным на 22 ноября, «Газпром» подает газ на ГИС «Суджа» для транзита через Украины в объеме 42,9 миллиона «кубов» в сутки.
Молдавия
Украина
Газпром
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