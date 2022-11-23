Мир 23 ноября 2022, 19:26 Молдавия специально оставила часть газа в сетях Украины Глава «Молдовагаз» Чебан заявил, что Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины РИА «Новости»

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«Молдовагаз» специально оставила газ на Украине, чтобы не допустить дефицита топлива. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что «Молдовагаз» не имела возможности сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объем топлива.

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«А отказаться от него в условиях ограниченных поставок газа от ПАО „Газпром“ в пропорции 51% от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября», — отметил Чебан.

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По его словам, компания каждый день передает поставщику и украинской стороне информацию о номинальном объеме газа. Данный показатель зависит от спроса потребителей, на него напрямую влияют климатические условия.

Чебан обратил внимание, что специалисты, которые работают на передающих сетях Украины, традиционно обеспечивали передачу Кишиневу тех объемов топлива, которые значились в подтвержденных номинациях.

Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине предназначенного для Молдавии газа, написал RT.