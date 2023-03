Деньги 17 марта 2023, 07:43 Американские банки за неделю заняли у ФРС рекордную сумму Объем заимствований банков у ФРС США достиг рекордных 164,8 млрд долларов РИА «Новости»

За последнюю неделю банки заняли у двух вспомогательных фондов Федеральной резервной системы США в общей сложности 164,8 миллиарда долларов на поддержание ликвидности. Это рекордная с кризиса 2008 года сумма, сообщило агентство Bloomberg.

ФРС опубликовала отчет за период с 8 по 15 марта. Она насчитала 152,85 миллиарда долларов заимствований из дисконтного окна — самого популярного инструмента поддержки ликвидности банков. Это на 4,58 миллиарда долларов больше, чем на предыдущей неделе. Новая сумма заимствований стала рекордной для этого периода с кризиса 2008 года, когда банки взяли 111 миллиардов долларов.

Еще 11,9 миллиардов долларов выдали в рамках программы срочного финансирования банков, которую запустили 12 марта. Специалисты подсчитали, что займы компенсировали примерно половину сокращения баланса.

«Кредиты показали, что банковская система все еще неустойчива и имеет дело с миграцией депозитов после банкротства Silicon Valley Bank of California и Signature Bank of New York на прошлой неделе», — заявили в агентстве.

После банкротства Silicon Valley Bank из Калифорнии правительство штата Нью-Йорк решило закрыть из-за системных рисков Signature Bank. Это произошло после того, как ФРС решила поднять ставку с почти нулевой до 5% из-за рекордного роста инфляции.