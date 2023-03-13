Деньги 13 марта 2023, 16:41 Гендерное равенство привело к банкротству. Почему в США закрываются крупные банки Экономист Корнеев: ФРС заставляет банки США покупать облигации гендерно равных компаний Silicon Valley Bank в Аризоне / Википедия

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В минувшие выходные в США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк — Silicon Valley Bank (SVB). Он был 16-м по величине в США и занимался кредитованием стартаперов. Позже выяснилось, что руководство организации было больше сосредоточено не на оценке финансовых рисков, а на организации «Парада гордости» и «Дня лесбиянок». Эксперты уверены, что потрясения для банковской системы США не закончатся — ситуация с SVB привела к закрытию Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют.

Как SVB стал банкротом

Silicon Valley Bank создали в 1983 году для обслуживания стартаперов в Кремниевой долине. Задумка оказалась успешной: следующие несколько десятилетий бизнесмены не только брали там кредиты, но и оставляли на вкладах часть выручки от успешных проектов. В числе клиентов организации были настоящие гиганты IT-сектора — Apple, Google и Tesla.

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Очередной скачок депозитов SVB произошел в начале пандемии коронавируса, когда в финансовую систему страны вкладывали огромное количество средств под лозунгом борьбы с COVID-19. Часть этих средств шла на финансирование быстрорастущих технологических компаний, за счет чего доходы банка резко выросли. Только объем депозитов клиентов SVB поднялся более чем в три раза — до 200 миллионов долларов, по данным на начало 2022 года. Это сделало Silicon Valley Bank вторым по размеру банком в Калифорнии и 16-м в США.

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Почти всю прибыль банк решил вложить на фондовом рынке, выбрав для себя долгие облигации со сроком погашения на 5–10 лет. Однако они не учли, что Федеральная резервная система США повысит ставку с почти нулевой (ее снизили для спасения экономики от последствий пандемии) до 5% из-за рекордного роста инфляции.

В результате облигационный портфель Silicon Valley Bank к концу 2022 года резко просел — с 9 до 17%.

SVB добила паника

Несмотря на серьезные убытки, которые к концу прошлого года уже превысили размер собственного капитала банка, Silicon Valley Bank оставался на плаву. Банк мог бы восстановиться со временем, но этого времени у него не было, поскольку клиенты стали снимать средства из-за ухудшения ситуации в экономике.

По данным Bloomberg, в марте 2022-го клиенты вложили в банк депозитов практически на 130 миллиардов долларов. Все они были до востребования — значит, клиенты могли забрать их в любой момент, что они и сделали. В результате к концу прошлого года в банке осталось уже 80 миллиардов долларов таких средств.

И чем больше денег снимали клиенты, тем сильнее проседали долгосрочные облигации. В итоге кредитной организации пришлось их продавать, чтобы получить деньги для возврата клиентов. При этом вернуть все средства, которые банк платил за бумаги при покупки, не получилось — из-за роста ставки они сильно подешевели.

«Те активы, которые у SVB размещены, то, что они покупали на рынках, чтобы заработать, они покупали их практически по нулевым ставкам. А так как сейчас ставки ФРС 4–4,75, соответственно, стоимость облигаций падает. Следовательно, снижается стоимость активов, банки становятся неустойчивыми, потому что все, чем они располагают, теряет в цене», — пояснил «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Клиенты узнали об этом, испугались возможного банкротства и решили поскорее забрать свои деньги.

Вкладчики начинают задумываться: а не спасти ли нам свои деньги, потому что банки могут обанкротиться? Начинают вытаскивать свои деньги — и банки банкротятся еще быстрее. Валерий Корнеев

«Парад гордости» важнее финансовых рисков

После истории с Silicon Valley Bank американские власти решили закрыть Signature Bank из-за системных рисков. Он оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, но не торговал криптовалютой и не инвестировал в нее.

Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший в своем Instagram* пошутил о реальной причине банкротства банков SVB и Signature. Он уверен, что это произошло из-за неверно расставленных приоритетов в их политике.

Скриншот публикации Дональда Трампа — младшего / Instagram

«Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков (человека, который предложил эту идею, выкидывают из окна — прим. ред.)», — так Трамп-младший изменил под ситуацию известный мем.

В Twitter отметили, что SVB почти девять месяцев обходился без руководителя по оценке финансовых рисков, вместо этого занимаясь организацией «Парада гордости» и «Дня лесбиянок».

Twitter

Валерий Корнеев отметил, что отсутствие самого руководителя в подобной ситуации — не большая беда.

«Основная беда в том, что эти банки размещают свои средства, очень часто оперируя ESG, зеленой повесткой. То есть вкладывают деньги и покупают облигации только тех компаний, в совете директоров которых есть гендерное равенство и остальная всякая ерунда», — сказал он.

По словам собеседника «360», не сам банк принял такое решение: их заставляет это делать Федеральная резервная система, выдавая такие рекомендации.

«Ну и сами по себе люди, которые живут в Калифорнии, немножко ударенные в голову: они думают, что эти истории, которые не относятся напрямую к эффективности, — всякие гендерные равенства — должны приносить деньги, а это далеко не так», — подчеркнул эксперт.

Twitter

Ситуация безвыходная

Теперь ситуацию в американской экономике можно сравнить с палкой о двух концах, добавил Корнеев. Соединенные Штаты разгоняют инфляцию, пытаясь это скрывать. Для этого они приводят поддельную статистику, но ситуация не меняется: продовольственная инфляция уже достигла порядка 30%, что сильно бьет по кошельку людей.

«В общем, ничего нельзя делать — ни повышать ставку, ни снижать ее. Если они будут повышать ставку, рухнут банки, а если снижать, то рухнет реальный сектор из-за инфляции. Они не понимают, что делать, — это видно», — заключил экономист.

Из-за состояния банковской системы президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Но никаких внятных мер поддержки он не предложил. Зато обвинил администрацию своего предшественника — Дональда Трампа — и пообещал уволить руководство обанкротившихся кредитных организаций.

«Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся», — сказал глава Белого дома.