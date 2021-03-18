Альфа-Банк пообещал платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-Банк вводит выплаты за сообщения о телефонных мошенниках в случае, если такая информация поможет поймать злоумышленников. Сумма разовой выплаты может составить один миллион рублей. На поиск мошенников банк выделил всего пять миллионов.

«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — заявил представитель Альфа-Банка в разговоре с РБК.

Он дополнил, что такой информацией считаются номера телефона, запись звонка, контакты мошеннических кол-центров и другое. Информацию можно предоставлять с 17 марта по 30 апреля. Для сбора данных существует специальный сайт и почтовый ящик, куда можно отправить письмо в анонимном порядке. Выплаты будут перечислять только на счета в самой кредитной организации.

Издание отметило, что и в других банках реализуется стратегия по борьбе с мошенниками. Например, в Тинькофф-банке также разрабатывают концепции по поощрению информаторов о телефонном мошенничестве.

В 2020 году мошенники снизили средний размер хищений, но в целом украли на 70% больше, чем в 2019-м. Мошенники стараются совершать небольшие транзакции, чтобы их действия не заметили банковские работники.