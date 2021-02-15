«Тинькоф» выведет на рынок свой платежный сервис

Тинькофф Банк планирует запустить собственный платежный сервис Tinkoff Рау. Помимо этого, заведут систему онлайн-платежей «Тинькофф касса».

«Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом „Тинькофф касса“ будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — рассказал РБК представитель банка.

При этом он заметил, что запуск «Тинькофф касса» намечен уже на конец февраля. Однако точные даты выхода на рынок Tinkoff Pay пока не названы, поскольку на данный момент только прорабатывается интерфейс сервиса.

Как рассказало издание VTimes, Тинькофф Банк подал заявки на регистрацию патентов Tinkoff Pay и «Тинькофф касса».

Ранее стало известно, что IT-компания «Яндекс» намерена запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Он будет доступен на веб-страницах «Яндекса». В целом сервис похож на аналогичные продукты компаний Google и Apple.