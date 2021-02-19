Мошенники стали воровать у россиян чаще, но меньшие суммы

В 2020 году мошенники снизили средний размер хищений, но в целом украли на 70% больше, чем в 2019-м. Мошенники стараются совершать небольшие транзакции, чтобы их действия не заметили банковские работники.

В 2020 году мошенники похищали у россиян за один раз в среднем 13,9 тысячи рублей, что на 8% меньше среднего чека кражи в 2019 году, когда сумма составляла 15 тысяч рублей, отмечено в исследовании группы «Тинькофф» «Мошенничество в российской банковской сфере в 2020 году», сообщил РБК.

Банки следят за сомнительными операциями, особенно за крупными переводами. Чтобы не вызвать подозрения у служб по мониторингу, мошенники стремятся проводить меньшие суммы несколькими списаниями, как пояснили авторы данного исследования. Однако даже такие случаи мошенничества службам безопасности удается заметить и обработать, поэтому размер среднего чека кражи постепенно снижается, объясняли они. В целом за одну атаку злоумышленники теперь пытаются украсть на 12% меньше.

Всего в 2020 году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в 2019-м, а число случаев фрода — так называется вид телефонного мошенничества, выросло на 60%, подсчитали в ходе исследования.

«Объем фрода превысил максимум за всю историю наблюдений», — отметили авторы.

Абсолютные цифры украденных средств может привести только ЦБ, однако он еще не опубликовал данные за 2020 год. По последним данным Банка России, за девять месяцев 2020-го мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов примерно 6,5 миллиарда рублей.