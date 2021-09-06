Акции «Русала» поднялись в цене на фоне переворота в Гвинее

Акции российской компании «Русал», которая является одним из крупнейших мировых производителей алюминия, выросли в цене почти на 9% в начале торгов на Мосбирже. Это произошло на фоне сообщений о госперевороте в Гвинее, сообщил «Финмаркет».

Акции «Русала» в начале торгов на Мосбирже достигли стоимости в 66,75 рубля за единицу. Это привело к росту цен на алюминий.

Переворот в Гвинее может поставить под угрозу поставки бокситов. Основатель «Русала» Олег Дерипаска отметил, что бокситы из Гвинеи использует около 20% мирового производства алюминия. Ситуация в стране может серьезно встряхнуть рынок.

В республике «Русал» владеет компанией «Бокситы Киндии», которая добывает около 25% всего объема бокситов производителя, содержит одно из крупнейших месторождений Диан-Диан, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.

Акции алюминиевого гиганта в понедельник растут и на Гонконгской бирже, сообщил ТАСС. Там рост составил 12,5%. Цена превысила 6,8 гонконгских доллара за штуку. Это девятилетний максимум.

Госпереворот в Гвинее устроили военные. Они объявили о захвате власти в стране 5 сентября. Президент республики Альфу Конде был арестован. Мятежники ранее заявили, что он находится в безопасности.