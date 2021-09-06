Дерипаска предрек изменения на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее

Российский миллиардер, бизнесмен Олег Дерипаска считает, что попытка госпереворота в Гвинее может отразиться на рынке алюминия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — прокомментировал Дерипаска сообщения о попытке захвата власти мятежниками в Гвинее.

Издание France 24 сообщило, что лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

Думбуя заявил, что захваченный президент Гвинеи остается в безопасном месте. Политика уже осмотрел медик. Где конкретно он находится, пока не известно. Лидер мятежников добавил, что военные не собираются шутить или играть с властью. Они намерены исправить ошибки предшественников, чтобы помочь своей стране. Жителей Гвинеи призвали придерживаться порядка на фоне обострения ситуации.